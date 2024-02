Muere el cantante de country Toby Keith tras luchar contra un cáncer de estómago

Publicó su álbum de debut en 1993 y es conocido por éxitos como “Red Solo Cup” y “I Wanna Talk About Me”. Su canción de 2002 “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)”, lanzada tras los atentados del 11S, le convirtió en un nombre muy conocido.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.