La actual tormenta de California, empeorada por el cambio climático y El Niño

Los vientos más fuertes disminuyeron, pero todavía soplan ráfagas de hasta 80 km/h en las zonas más elevadas del centro y el sur de California esta mañana. Las advertencias y avisos de vientos fuertes están en vigor en todo el centro de California hasta por lo menos las 11 am ET (8 am PT) debido a posibles ráfagas de más de 96 km/h.

