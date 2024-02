Por qué comprar boletos para un evento deportivo se volvió tan caro

“Los boletos no son algo que todo el mundo compre. Lo que la NFL quiere es mucho dinero para unas 70.000 personas en una ciudad”, afirma Victor Matheson, economista deportivo del College of the Holy Cross.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.