Los “boomers” no se están mudando de sus casas grandes. Estos son los motivos

Sin embargo, si esos mismos compradores que invirtieron US$ 100.000 vivieron durante 37 años en una zona que ha experimentado un enorme crecimiento en el valor de la vivienda, como es el caso de muchas partes de California, y su casa se vende ahora por US$ 2 millones, eso supone casi US$ 1,9 millones de ganancia, de los cuales solo US$ 500.000 están excluidos de impuestos.

Eso significa que si una pareja compró una casa de precio medio en 1987 por US$ 100.000 y ha vivido en ella como residencia principal y la vende hoy por US$ 550.000, la ganancia de US$ 450.000 de esa inversión no está sujeta a impuestos porque entra dentro de la exclusión de US$ 500.000 del impuesto sobre plusvalías.

La mayoría de los propietarios no tienen que pagar plusvalías por su casa cuando la venden. Gracias a la legislación fiscal de la década de 1990, una ganancia de hasta US$ 250.000 para un contribuyente soltero o de US$ 500.000 para una pareja que presente una declaración conjunta está exenta de impuestos. Eso siempre que la venta sea de la residencia principal del propietario y que cumpla otros requisitos, como haber vivido en la propiedad durante dos de los últimos cinco años.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.