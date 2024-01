Apple anuncia cambios radicales para las aplicaciones en Europa, como permitir por primera vez las tiendas de apps de terceros

“Este plan no cumple el objetivo de la DMA de aumentar la competencia y la equidad en el mercado digital: no es justo ni razonable y no deja de discriminar”, declaró Rick VanMeter, director ejecutivo del grupo. “La propuesta de Apple obliga a los desarrolladores a elegir (….) o seguir con el terrible statu quo u optar por un nuevo y enrevesado conjunto de condiciones que son malas tanto para los desarrolladores como para los consumidores”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.