Greta Gerwig no fue la única directora ignorada en las nominaciones a los Premios Oscar

La directora Ava DuVernay y su poderosa película “Origin” deberían haber salido muy favorecidas bajo ese estándar. La película ha causado revuelo no solo por la dirección de DuVernay, sino también por su estrella Aunjanue Ellis-Taylor, quien, de acuerdo con muchos, hizo la actuación de su carrera en la película inspirada en el libro “Caste: The Origins of Our Discontents” de la autora ganadora del Premio Pulitzer Isabel Wilkerson.

La indignación frente al hecho de que las mujeres no reciban el reconocimiento individual en los Oscar por su trabajo como directoras data de hace mucho. En los casi 100 años de historia de los Premios de la Academia, las mujeres han ganado la categoría de mejor director solo tres veces: Chloé Zhao por “Nomadland”, Kathryn Bigelow por “The Hurt Locker” y Jane Campion por “The Power of the Dog”.

