ANÁLISIS | Otro choque misterioso de un avión ruso deja más preguntas que respuestas

Pero los ucranianos han ampliado el alcance y la frecuencia de sus ataques a Rusia, utilizando drones, misiles y sabotajes. A principios de este mes, el Ejército de Ucrania afirmó haber derribado uno de los aviones de detección temprana más avanzados de los rusos, el A-50, sobre el mar de Azov. No ha habido pruebas visuales de los restos y el Ministerio de Defensa ruso no ha respondido a la afirmación. Algunos analistas creen que los ucranianos podrían haber reutilizado una batería Patriot para llevar a cabo ese ataque, pero no ha habido confirmación. Los misiles Patriot suelen tener un alcance de algo menos de 160 kilómetros.

