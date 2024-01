¿Qué ha pasado con el triple homicidio en Morata de Tajuña? Las claves de la “Operación Calvario”

No obstante, tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dado que esta persona carecía de antecedentes penales y había asumido el compromiso de pagar las responsabilidades civiles declaradas en sentencia, US$ 3.150 de indemnización, el Juzgado suspendió la pena bajo la condición de que este no delinquiera en dos años y seis meses y que satisficiera la indemnización.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.