Un nuevo análisis de sangre para detectar el alzhéimer podría estar más cerca de hacerse realidad, según un estudio

“Los escáneres PET tienen radiación y pueden costar más de US$ 5.000. Las punciones lumbares son estupendas porque se obtiene información detallada, pero no todo el mundo las quiere y son caras y no las cubre el seguro. Estos análisis de sangre suelen tener un precio más razonable”, explica Isaacson.

