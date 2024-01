OPINIÓN | Por qué Nueva Hampshire no es la única oportunidad de Haley para ser la candidata del Partido Republicano

Estas elecciones están tan lejos de ser normales que John Prideaux, de The Economist, ha llegado a la conclusión de que nuestro vocabulario se queda corto: “palabras como ‘inexplorado’ y ‘sin precedentes'” no sirven. “Estados Unidos necesitará palabras nuevas para estas elecciones”. Pero no se trata sólo de unas elecciones únicas por culpa de Trump. También lo es por Haley, que a pesar de enfrentarse a lo que puede ser el rival más defectuoso, y sin duda el más asediado legalmente, de la historia de la democracia estadounidense, dijo que votaría por Trump incluso si es condenado, y que lo indultaría si es elegida.

