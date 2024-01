Este tren no va a ninguna parte. Ahora es una atracción de lujo

(Cortesía Kruger Shalati: The Train on the Bridge)

(Cortesía Kruger Shalati: The Train on the Bridge)

Los alrededores del hotel están rodeados de vida natural (Cortesía Kruger Shalati: The Train on the Bridge)

Elefantes avistados en un safari cerca de Kruger Shalati: El tren en el puente en el Parque Nacional Kruger. (Cortesía Kruger Shalati: The Train on the Bridge)

Kruger Shalati: The Train on the Bridge es un hotel en Skukuza en el Parque Nacional Kruger, una de las reservas de caza más grandes de África y parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Compuesto por un conjunto de vagones de tren renovados en 24 modernas suites con balcones y una piscina con vista al río Sabie, combina alojamiento de lujo con una vista íntima de la vida silvestre, que incluye avistamientos de los “Cinco Grandes” de África: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.

