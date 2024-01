Así fue como el crucero de tres años se vino abajo

Su compañero de viaje, George Fox, dice: “Empecé a dudar de si iba a suceder. No parecía que estuvieran ni cerca de conseguir suficiente gente”. Decidió no enviar su próximo pago. “Ya había perdido US$ 70.000”, dice. “Todavía esperaba que sucediera, pero tenía un mal presentimiento”.

“Básicamente me dijo: ‘El dinero no llegó. Estamos trabajando en ello. Necesitamos otra semana’. Entonces tuve que decirle a Carnival: ‘No recibimos el dinero’. Fue la posición más humillante en la que me han puesto en toda mi vida”.

“Dije: ‘Bueno, no tengo nietos, no tengo marido; me habían cortado el ancla del cuello'”, dice. “Mi ex me dijo: ‘Estás loca’. En mi mente ya estaba en el barco”. La dotación de personal y la atención médica le atraían como recién jubilada soltera, al igual que la comunidad que los pasajeros estaban construyendo en redes sociales.

Otros que se quedaron tenían reservas. “Tuve que preguntarme: ‘¿Es una estafa?'”, dice Fox sobre el nuevo equipo. “Decidí que no, no podía serlo”. Holmes, la directora ejecutiva, lo llamó personalmente para analizar los planes. “Después de hablar con ella, me convencieron de que era legítimo, aunque no estaba convencido de que tuvieran éxito”, dice. “Le dije: ‘Si es una estafa, mereces quedarte con mi dinero’”.

Mientras tanto, está en marcha una demanda contra Life at Sea por parte de cuatro miembros del equipo de ventas original que exigen casi US$ 600.000 en daños y perjuicios. Bayramoğlu, ahora director de operaciones de Miray, lo califica de “ridículo”. Le mostró a CNN una factura de Petterson, exigiendo US$ 1,7 millones en comisión (lo que se les debería si todos los clientes hubieran liquidado sus boletos) fechada el 10 de mayo de 2023, cuando solo se habían recibido depósitos.

“Cuando me describieron un crucero residencial a un precio que realmente podía pagar, fue una obviedad para mí”, dice. “Durante toda mi vida laboral, planeé viajar por todo el mundo una vez que me jubilara. Todo dependería de lo que pudiera costear, y pensé que lo haría en pequeñas porciones, tanto como pudiera antes del final de mi vida. Ningún otro crucero era siquiera asequible para mí, así que cuando vi eso, fue un cambio de juego. No dudé ni un segundo”.

Shay ya había estado pensando en cruceros a largo plazo cuando Life at Sea se anunció por primera vez. Si bien Miray no fue la primera empresa en ofrecerlo, otras opciones tienden a costar al menos el doble. Varias empresas emergentes en este campo ya habían retrasado sus lanzamientos o no habían logrado adquirir barcos.

En marzo de 2023, Miray lanzó su concepto Life at Sea: 1.095 días navegando alrededor del mundo en un bloque de apartamentos flotante. La idea de un crucero de larga duración alrededor del mundo no era nueva, pero la relativa asequibilidad de Life at Sea (las tarifas comenzaban en US$ 30.000 por persona al año, incluyendo alojamiento, comida, bebidas, lavandería e incluso atención médica) causó sensación.

“Mi banco me dijo que no querían hacerlo. Dijeron: “Es demasiado arriesgado”. No podía creerlo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.