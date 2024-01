El mullet: ¿por qué está en auge este controvertido corte de pelo?

Incluso antes de rodar “All of Us Strangers”, Mescal lucía un incipiente “micro-mullet”, como lo bautizó la prensa. Y en las semanas posteriores al final de la producción, Mescal volvió a romper internet al lucir un mullet más decidido -y un bigote ochentero- en la Gala del Met de 2023. “El último día de rodaje, (Mescal) nos dijo: ‘Bien, ¿puedes cortarlo en forma de mullet?”, recuerda Brown, que había evitado un look “pronunciado” para mantener la visión que el director tenía de la película.

Conocido y denostado durante mucho tiempo por su reputación de “negocio por delante, fiesta por detrás”, el mullet es en realidad uno de los cortes de pelo más atemporales y versátiles. Está viviendo un gran momento en la gran pantalla gracias no solo a las biopics antes mencionadas, sino también al personaje de Paul Mescal en “All of Us Strangers”, nominada a los Globo de Oro (y luego está el despeinado mullet de Kristen Stewart en el próximo thriller queer, “Love Lies Bleeding”).

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.