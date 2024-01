OPINIÓN | Iowa es el faro del camino

Aunque no hay que ser un mago para saber quién ganará en Iowa: Donald Trump. El expresidente tiene una amplia ventaja sobre sus compañeros de partido y sigue siendo el líder de la derecha republicana. Hace falta un milagro para que no gane, incluso con los cuatro juicios que tiene encima. Porque Trump no se queda quieto. A principios de enero presentó un recurso judicial en Colorado contra su exclusión en la boleta electoral de 2024 y días después reclamó inmunidad en el Circuito de Apelaciones de Washington ante cualquier acusación penal relacionada con el ataque al Capitolio, con el argumento de que era presidente el 6 de enero del 2020 cuando ocurrió ese hecho. Dicho alegato puede llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde un veredicto, favorable para Trump lo libraría de juicios pendientes, aunque la Corte Suprema no está obligada a ocuparse del caso y podría simplemente dejar en vigor el fallo del tribunal de apelaciones. Así que habrá que esperar dicha sentencia y hasta la Convención Republicana, que comienza el 15 de julio, para ver si la magia de Iowa surtió efecto.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.