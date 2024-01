OPINIÓN | ¿Eres fan de la ropa usada o “pre loved”? ¡Es un nuevo estilo de vida!

Es un nuevo método de ser consumidores y con un iPhone o tableta en mano ¡se nos hace más fácil hacer clic y comprar con libertad objetos que nos encantan! ¿Otra gran ventaja de esta tendencia de resale o reventa? ¡Que en esos lugares también podemos vender nuestras piezas de moda! Ese bolso Vuitton que está como nuevo y ya nos aburre. Esa pulsera de Cartier que nos puede traer un buen dinero. Ese vestido de Gucci que nunca nos estrenamos porque no nos gustó nunca mucho, etc. Yo soy clienta de algunas de ellas, para comprar y vender muy al estilo de una consumidora 2024. Y muchos de estos negocios, como The RealReal, cuentan con expertos para verificar la autenticidad de los productos, lo que es muy importante.

No quiero celebrar que lo retro sea la última moda. ¡No! Ni que ahora mismo debemos correr a una tienda de ropa usada a comprar piezas que lucen francamente muy usadas. El fenómeno es que esas tiendas online (y algunas con tiendas abiertas al público) ya son compañías poderosas y venden ––a una fracción de su precio original–– objetos modernos, de última, desde bolsos de Hermes a ropa de Gucci, joyas de Tiffany, vestidos de Valentino, Dior o Chanel, bufandas y gafas de sol de Carolina Herrera o Prada, etc. ¡Verdaderas maravillas que quizás no hubiésemos comprado a precio regular por ser demasiado caras!

Comienzo mi comentario con una anécdota que he repetido a través de los años: mi madre se vestía como una reina. Alta, delgada, con gran estilo propio y buen gusto innato, durante los muchos años que vivió en Nueva York ¡toda su ropa era de thrift shops o tiendas de segunda mano! Como éramos exilados de Cuba, con poquísimos medios cuando llegamos a la ciudad ––y mami tenía una tienda de objetos usados a la vuelta de la esquina–– aquello fue su salvación para vestir bien y le fascinaba visitarla todos los días ¡y regresaba a casa con verdaderas maravillas! Y por apenas unos dólares compraba un bolso vintage divino, descubría un broche de cristales azules de Kenneth Lane, que era una belleza. Un sombrero años 50 de Lily Dache. Un vestido negro de Dior que era una joya. Y una vez compró una docena de zapatos Ferragamo que lucían 100% nuevos ¡por los que pagó US$ 1 por par, y le duraron el resto de su vida! “No podía creer que eran de mi talla y los compré todos”, comentó. “Los donó una señora que vive en la Quinta Avenida y ya no puede usar tacones”. Y así, nos contaba de su muy personal mundo de la moda en lo que llamábamos “la tienda de las viejas”. ¡Una divertida experiencia diaria!

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.