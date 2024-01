Pence desmiente la conspiración de que el FBI instigó los ataques del 6 de enero

“Debo decirles que, habiendo estado allí ese día, ver a la gente literalmente rompiendo ventanas, saqueando el Capitolio, me enfureció. Recuerdo que pensé ‘esto no, aquí no, en el Capitolio de Estados Unidos no'”, dijo.

En declaraciones a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” justo un día después del tercer aniversario del ataque, Pence dijo: “Nos han asegurado una y otra vez que no fue así”.

