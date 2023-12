Paula Abdul acusa al productor ejecutivo de “American Idol” Nigel Lythgoe de agresión y acoso sexual

Abdul demanda a Lythgoe y nombra a 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc. como coacusados, señalándolos de violencia de género, acoso sexual y negligencia y de haber “ratificado y/o autorizado la agresión sexual y agresión de Lythgoe hacia Abdul” al no supervisar a Lythgoe. Ella busca daños punitivos no especificados.

(CNN) — Paula Abdul, cantante ganadora de un Grammy y exjueza de “American Idol” y “So You Think You Can Dance”, demanda al productor ejecutivo de esos programas, Nigel Lythgoe, acusándolo de agresión y acoso sexual junto con violencia de género y negligencia, según una demanda presentada el viernes.

