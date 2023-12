Muere Tom Wilkinson, protagonista de “The Full Monty” y de “Michael Clayton”

“Tengo un temperamento adecuado para el negocio de la actuación”, dijo en una entrevista con The Guardian en 2008. “Soy bastante fatalista. Si algo no sucede, no sucede y hay muy poco que puedas hacer”.

“Me ofrecieron simultáneamente el papel principal en una serie de televisión y un posible papel en una película de bajo presupuesto”, dijo a The Guardian en 2011. “Recuerdo que llamé a un amigo y me dijo: ‘Toma la serie, toma la serie’. Pero no seguí su consejo y la serie resultó ser una mierda”.

