Murió el actor mexicano Miguel Ángel Fuentes a los 70 años, informó la Asociación Nacional de Intérpretes

@ANDIMexico comunica el fallecimiento del socio intérprete Miguel Ángel Fuentes. Recordado por su importante participación en el cine mexicano. Algunas de sus películas son Fitzcarraldo, El hombre puma y El Mexicano. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/NHjhxMxlhr En un mensaje publicado en Instagram, el cantante y compositor Arturo Vázquez dio el pésame a su esposa y familiares. “El día de hoy falleció un gran primer actor y querido amigo mío Descansa en paz Miguel Ángel Fuentes (29 de Septiembre 1953 – 28 de Diciembre 2023)”. View this post on Instagram A post shared by Arturo Vazquez (@arturovazquezoficial) — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) December 29, 2023

