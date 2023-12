Las navieras se debaten sobre si navegar de nuevo o no en el mar Rojo mientras continúan los ataques de los hutíes

La guerra de Israel en Gaza también apuntaló los precios del gas natural este miércoles. El renovado temor a que la guerra se convierta en un conflicto regional contribuyó a que el contrato de gas natural de referencia en Europa subiera casi un 5% y cotizara cerca de los 36 euros (US$ 40) por megavatio hora a las 9:00 a.m. ET.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.