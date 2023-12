‘Berlín’ resucita al personaje de Pedro Alonso en ‘La Casa de Papel’ de Netflix

“Berlín es un tipo que, al principio, me sorprendió mucho. Me decían: ‘El personaje es frío, ¿no?’. Y yo pensaba: ‘¿Frío?’. Luego, me di cuenta de que es un volcán, y no hay nada más volcánico que el amor romántico”, dijo Alonso.

Aunque su ADN no se aleja demasiado de lo que hizo de Berlín un favorito de los fans -inclinándose más hacia “Sleeping with the Enemy” que hacia “Sleepless in Seattle”-, Alonso dice que el amor es un gran tema en el spinoff. “El amor lo es todo. Pero imagínate a Berlín en una comedia romántica”, bromea.

