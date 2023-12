ANÁLISIS | Cómo 2023 fue el “año del borde del abismo” y 2024 podría ser peor

La llegada de 2024 no significa que tengamos que excavar refugios antinucleares en el patio trasero o mudarnos al sur de Argentina. Pero sí deja al mundo en un lugar más precario del que hemos visto en décadas. La buena noticia es que lo peor no ha ocurrido este año, así que puede que no ocurra en el próximo, o nunca.

También es posible que un conflicto a gran escala con Israel no beneficie a Irán, principal promotor de Hezbollah. La mayoría de los análisis sugieren que Teherán no ordenó, apreció ni tuvo conocimiento previo del ataque de Hamas del 7 de octubre. Irán sigue tambaleándose por una disidencia interna que no se registraba desde hace décadas, por la agitación económica y, probablemente, también por la muerte de su figura militar preeminente, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qasem Soleimani.

