OPINIÓN | Critiqué la guerra en Gaza. Luego me despidieron de mi trabajo como Santa Claus

Un amigo periodista se puso en contacto con el diario The New York Times, y un reportero se puso en contacto conmigo. Después de pensarlo mucho, al fin y al cabo, es una ciudad pequeña, decidí que tenía que contar lo que había pasado. El periódico publicó la historia, que fue recogida en todo el mundo. Me alegra decir que, desde que se publicó la historia, me han invitado a hacer de Santa Claus por todo Estados Unidos y más allá.

Varios días después, recibí un correo electrónico de la Cámara de Comercio de Sag Harbor en el que se me informaba que debía entregar mi traje rojo adornado con pieles, mi cinturón negro ancho y mis cascabeles: me consideraban demasiado franco para ser Santa Claus. Me sentí devastado. No solo estaba triste por perder la oportunidad de pasear por el pueblo en el camión de bomberos con todo mi alegre esplendor, sino que me sentí golpeado por haber hablado en otra vida, como otro personaje.

No podía estar más equivocado. La charla, más que informar, parecía destinada a ofrecer instrucciones sobre cómo desviar las preguntas difíciles que cuestionan al gobierno de Benjamin Netanyahu y su violencia contra los palestinos. Me enfrenté al orador para rebatir lo que consideraba inexactitudes en la presentación y, cuando terminó, compartí lo decepcionante que me había parecido. La charla fue poco útil y a mis oídos sonó como una sesión de propaganda.

Pero el espíritu de Santa Claus me habla por otras razones que tienen que ver con mi propio viaje de descubrimiento y divulgación intercultural. Durante décadas, me he encontrado en una situación poco habitual. Por un lado, estoy emocionalmente ligado a la cultura judía y simpatizo profundamente con el deseo de un Estado judío. Crecí en un proyecto de viviendas en Brooklyn que era abrumadoramente judío asquenazí. Yo era un Shabbos goy y conocía a vecinos que tenían tatuajes de los campos. Fui al instituto Stuyvesant y luego a la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, ambas con una población estudiantil judía considerable. La cultura judía era, y en muchos sentidos sigue siendo, una cultura con la que siento una conexión emocional.

Me encantó ser Santa Claus y me dijeron que tenía un talento innato. Me encantaba charlar con los niños y me metía de lleno en el papel. Siempre les decía que Santa Claus sabía que eran muy buenos niños o niñas. Intentaba ser un Santa Claus inclusivo. Cuando los elfos me trajeron a la hija pequeña del rabino local, le dije que Santa Claus quería a todo el mundo. Tuvimos una charla encantadora. Los ojos de unos padres guatemaltecos se abrieron de par en par cuando hablé en español. Los más pequeños, sin embargo, no se inmutaron: claro, Santa Claus habla español. ¿Qué no has visto “Miracle on 34th Street”?

