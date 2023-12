Investigadores daneses utilizan el aprendizaje automático para predecir con exactitud aspectos de la vida de las personas, incluido su posible fallecimiento

Sin embargo, Caplan, que no participó en la nueva investigación, señala que life2vec no predice a qué edad morirá una persona ni cómo. Por ejemplo, el algoritmo no puede predecir si una persona va a morir en un accidente de coche.

“Si alguien no tiene un salario, o decide no participar en los sistemas sanitarios, no tenemos acceso a sus datos”, señalaron.

