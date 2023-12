Análisis | Ucrania tuvo una semana terrible. Culpa a Estados Unidos y a la UE

“Sin ayuda, estamos acabados”, me dijo el jueves un malhumorado médico ucraniano, después de meses de reunir tropas nuevamente y de perder a un colega en el verano. Otras tropas logran ser más estoicas e insisten en que seguirán luchando porque no tienen otra opción. Pero que no queden dudas: la falta de dinero de Estados Unidos o de la UE probablemente signifique que la mayor parte de Ucrania caerá bajo la ocupación rusa en los próximos dos años.

