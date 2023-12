Rudy Giuliani deberá pagar US$ 150 millones a dos funcionarias electorales de Georgia que difamó, decide veredicto de un jurado

A Ruby Freeman se le concedieron alrededor de US$ 16.171.000 por difamación y US$ 20 millones por angustia emocional. Por su parte, Shaye Moss recibió alrededor de US$ 16.998.000 por difamación y US$ 20 millones por angustia emocional. El jurado también otorgó US$ 75 millones en daños punitivos a ambos demandantes.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.