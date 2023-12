De la guerra en Israel y Gaza a Shakira: esto fue lo más buscado en Google en 2023

macamilarincon

(CNN) — Si acudiste a Google en los últimos meses para entender la guerra entre Israel y Hamas, no fuiste la única persona.

El gigante tecnológico publicó este lunes su ya tradicional “El año en búsquedas” de 2023, y los datos indican que personas de todo el mundo buscaron información sobre el ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre, y la resultante campaña militar de Israel en Gaza.

“La guerra en Israel y Gaza” encabezó la lista de tendencias de noticias a nivel mundial este año, mientras que “qué es Hamas”, “qué está pasando en Israel” y “por qué Hamas atacó” estuvieron entre las principales búsqueda en EE.UU. que comenzaban con “qué es” o “por qué”.

El submarino Titán que implosionó durante una expedición para observar los restos del Titanic desató una búsqueda internacional masiva, al punto que fue la segunda tendencia en noticias mundial después de la guerra. Le siguieron el devastador terremoto entre Turquía y Siria en febrero que cobró la vida de más de 50.000 personas, el huracán Hilary y el huracán Idalia.

Las páginas sobre ChatGPT, Oppenheimer y Messi, entre las más vistas de Wikipedia en 2023

El resumen de “El año en búsquedas” de Google también presenta una instantánea de las personalidades y los fenómenos que despertaron la curiosidad entre los usuarios y cautivaron su atención: las listas identifican consultas de búsqueda que registran altos picos de tráfico durante un período sostenido en relación con el año anterior. Además de los grandes acontecimientos noticiosos como la guerra, el paro cardíaco de Damar Hamlin durante un partido de la NFL, los lanzamientos musicales de Shakira, la muerte de la estrella de “Friends” Matthew Perry y “Barbenheimer” fueron algunas de los otros temas populares en 2023, según los datos de Google.

Hamlin, el jugador de los Bills de Buffalo cuya devastadora lesión en enero reavivó un debate sobre la seguridad en la NFL, encabezó la lista de personalidades y de atletas de tendencia de Google. Otros nombres que dominaron las tendencias de búsqueda este año a nivel global incluyen, en su orden: al actor Jeremy Renner, quien sufrió un accidente casi mortal a principios de año; el influencer misógino Andrew Tate; el futbolista francés Kylian Mbappé y el futbolista de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce, quien constantemente ha sido noticia desde que se hizo público su romance con Taylor Swift. Mientras que la colombiana Shakira se coronó en la lista de los músicos más buscados.

El resumen de Google también destacó algunas de las celebridades que perdimos este año, mientras la gente lamentaba las muertes de Perry, Tina Turner y Sinead O’Connor.

“Barbie” y “Oppenheimer” fueron las películas más populares del año, seguidas por el éxito de taquilla de Bollywood “Jawan”, el thriller policial “Sound of Freedom” y “John Wick: Capítulo 4”. El drama posapocalíptico de HBO “The Last of Us”, así como “Wednesday” y “Ginny and Georgia” de Netflix, encabezaron la lista de tendencias en programas de televisión. Mientras tanto, el tema “Idol (アイドル)” del dúo japonés Yoasobi y el controvertido “Try That in a Small Town” de Jason Aldean generaron consultas de búsqueda de canciones.

Estas son las listas de lo más buscado en Google a nivel global para 2023.

Noticias

Guerra en Israel y Gaza Submarino Titanic Terremoto en Turquía Huracán Hilary Huracán Idalia Huracán Lee Tiroteo en Maine Tiroteo en Nashville Chandrayaan-3 Guerra en Sudán

Personalidades

Damar Hamlin Jeremy Renner Andrew Tate Kylian Mbappé Travis Kelce Jenna Ortega Lil Tay Danny Masterson David Beckham Pedro Pascal

Actores

Jeremy Renner Jenna Ortega 市川 猿之助 (Ichikawa Ennosuke IV) Danny Masterson Pedro Pascal Jamie Foxx Brendan Fraser Russell Brand Kiara Advani Matt Rife

Muertes

Matthew Perry Tina Turner Sinéad O’Connor Ken Block Jerry Springer Angus Cloud Nicola Bulley Jane Birkin Jimmy Buffett Lance Reddick

Músicos

Shakira Jason Aldean Joe Jonas Smash Mouth Peppino di Capri Gino Paoli Tom Kaulitz Kellie Pickler José Luis Perales Anna Oxa

Películas

“Barbie” “Oppenheimer” “Jawan” “Sound of Freedom” “John Wick: Chapter 4” “Avatar: The Way of Water” “Everything Everywhere All at Once” “Gadar 2” “Creed III” “Pathaan”

Programas de TV

“The Last of Us” “Wednesday” “Ginny & Georgia” “One Piece” “Kaleidoscope” “King the Land” “The Glory” “That ’90s Show” “The Fall of the House of Usher” “Shadow and Bone”

Equipos de deportes

Inter Miami CF Los Angeles Lakers Al-Nassr FC Manchester City F.C Miami Heat Texas Rangers Al Hilal SFC Borussia Dortmund India national cricket team Boston Bruins

Atletas

Damar Hamlin Kylian Mbappé Travis Kelce Ja Morant Harry Kane Novak Djokovic Carlos Alcaraz Rachin Ravindra Shubman Gill Kyrie Irving

Juegos

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 スイカ ゲーム Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

