OPINIÓN | Quién debió ser la “Persona del Año” de TIME

La impresión de que nadie prevé ninguna polémica por parte de Swift a corto plazo se vio reforzada en noviembre cuando Gannett, la mayor cadena de periódicos de Estados Unidos, contrató a la primera corresponsal de Swift. El periodista en cuestión, Bryan West, de 35 años, es un admirador declarado. Aunque a algunos les pueda parecer extraño contratar a alguien con un sesgo tan obvio, West ha argumentado que no es diferente de “ser un periodista deportivo aficionado al equipo local”. Se esté o no de acuerdo con esa comparación, es innegable que a él le interesa profesionalmente que Swift siga siendo popular y relevante, y no parece probable que el apetito por historias sobre ella vaya a disminuir pronto.

Vaya, me siento tan mezquina. Soy muy consciente de que esto molestará a la gente, y nunca querría robarle la alegría a nadie. Todos hemos tenido conversaciones con gente que simplemente no “entiende” la música o la televisión que nos gusta. Normalmente, mi respuesta a esas quejas es: “No pasa nada, no está hecho para ti”. Pero parte de lo que me inquieta es la sensación de que Swift, y las historias que cuenta a través de su música, están básicamente dirigidas a mí. Si me pusieras al lado de todos los que conozco y que están extasiados con su éxito, no me distinguirías. Pero no trago. No es porque piense que haya algo malo en ella. En todo caso, mi elección para “Persona del Año” de Time sería más problemática.

Me alegro por ella, supongo. No tengo nada en contra de que una persona aparentemente agradable la pase bien, y no se puede negar que ha tenido un año estelar. Como detalla Time, Swift ha conseguido más álbumes número 1 que ninguna otra mujer en la historia, los líderes mundiales le ruegan que vaya de gira por sus países y, al parecer, se ha vuelto multimillonaria. “Swift es la rara persona que es a la vez la escritora y la heroína de su propia historia”, dice Time. Eso está muy bien. Pero esa historia no me parece especialmente convincente.

