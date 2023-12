La isla paradisíaca de US$ 1.000 la noche que guarda un delicioso secreto

The Farm de la isla Alphonse cultiva actualmente 27,6 toneladas de frutas, verduras y hierbas al año, con una producción media mensual de 2,3 toneladas. Se trata de un sistema cerrado, en el que todo lo que no se come se utiliza como abono para ayudar a cultivar el siguiente lote de productos.

