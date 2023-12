Científicos revelan nuevos conocimientos sobre las misteriosas momias de babuinos del antiguo Egipto

Se cree que los babuinos desempeñaron un papel en los rituales del antiguo Egipto, informaron científicos este miércoles en la revista PLOS One. Pero criar y cuidar animales salvajes grandes, en particular especies no nativas, es un desafío. Antes de morir, los babuinos estaban privados de luz solar y desarrollaron dolencias óseas debido a una mala nutrición, descubrieron los investigadores. El examen de los restos óseos reveló signos de raquitismo; los babuinos tenían brazos, piernas y caras deformes, dientes no desarrollados, osteoartritis y otras patologías debidas a privaciones y enfermedades metabólicas.

