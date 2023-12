Acusan a Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos en Bolivia, de ser agente encubierto del Gobierno de Cuba

Durante la reunión, Rocha supuestamente tomó varias precauciones para asegurarse de que no le seguían, entre ellas tomar una ruta más larga hasta su cita y pedir al empleado encubierto que hablaran en un “patio de comidas” con solo “empleados de bajo nivel (…). Así no hay posibilidad de que nadie me vea”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.