Cristiano Ronaldo enfrenta demanda de US$ 1.000 millones por respaldar NFT sin valor

La demanda, presentada el martes en un tribunal de Florida, dice que Ronaldo “promovió, ayudó y/o participó activamente en la oferta y venta de valores no registrados en coordinación con Binance”, incluida la venta de tokens no fungibles (NFT) de él mismo, lo que causó pérdidas financieras sustanciales para los inversores. Ronaldo y Binance no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

