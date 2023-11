ANÁLISIS | La unidad en tiempos de guerra entre EE.UU. e Israel se enfrentará pronto a su prueba más dura

El teniente coronel retirado del ejército estadounidense Daniel Davis señaló que el líder israelí ve la eliminación de Hamas como la clave para traer la paz a Israel, pero advirtió: “Lo que está haciendo con el ejército no traerá esa paz”. Dijo a Kasie Hunt en el programa “State of the Race” de CNN International que “yo mismo lo he visto en Afganistán varias veces, donde cuantos más talibanes matas, más enemigos, más haces, especialmente cuando estás matando a tanta gente”.

