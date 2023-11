La liberación de presos palestinos arroja luz sobre el polémico sistema de justicia israelí en la Ribera Occidental ocupada

“Me acusaron de llevar a cabo un apuñalamiento. No es cierto. Abrieron fuego contra mí. Me alcanzaron en la columna con dos balas… Tengo parálisis parcial. No siento las piernas ni puedo ponerme de pie”, declaró a CNN.

