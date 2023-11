Los precios de la gasolina caen durante más de 60 días seguidos en Estados Unidos

El precio medio, que puede dar una mejor idea de lo que la mayor parte del país está pagando realmente, ha caído a US$ 3,06 del galón, según OPIS. Eso es menos que los US$ 3,40 de hace un año. OPIS dice que el precio más común es ahora de US$ 2,999.

Sin embargo, los precios del petróleo, el principal impulsor de los precios minoristas, también han caído alrededor de un 20% desde que el 28 de septiembre alcanzaran brevemente los US$ 95 el barril. El crudo estadounidense cayó casi un 1% este lunes para cerrar en US$ 74,86 el barril antes de repuntar a casi US$ 76 este martes.

