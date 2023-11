Los fármacos Ozempic y Wegovy revolucionaron el sector de las dietas. Entonces, ¿por qué apuesta la CEO de WeightWatchers por ellos?

En su informe de ganancias corporativas más reciente, la compañía reportó ingresos netos para el tercer trimestre de 2023 en alrededor de US$ 43,7 millones. WeightWatchers registró una pérdida neta de US$ 206 millones en el mismo periodo del año pasado. Los beneficios de operación fueron de US$ 30,6 millones, frente a una pérdida operativa de US$ 254,5 millones en 2022.

Aunque el futuro de WeightWatchers aún se está escribiendo, Sistani está segura de lo que no será. No se centrará en reuniones semanales y pesajes. No será una empresa de productos de consumo envasados que venda aperitivos dietéticos.

“Parte de la razón por la que el giro del bienestar no funcionó es porque fue un movimiento de marketing. No era un producto, y no cambiamos lo suficiente la forma en que nos presentamos para ser realmente una empresa de bienestar”, dijo Sistani.

