El legado de Macri en Boca Juniors: su presidencia, lo que ganó, polémicas y más

El 14 de noviembre el territorio Boca tuvo un sismo. La presencia de Macri en una lista de unidad elaborada por Ibarra acaparó el centro de atención. “Andrés me dijo que me necesitaba y yo le dije que no podía abandonar a Boca debido a la arbitrariedad, autoritarismo y prepotencia. Por ese camino nuestro Boca no tiene futuro”, indicó Macri como eje conceptual en la presentación de la lista que hizo ante la prensa.

Con ese objetivo, tanto deportivo como comercial, Boca Juniors contrató al futbolista japonés Naohiro Takahara (2001), pero el jugador no estuvo a la altura del cometido. También se intentó fichar a los futbolistas chinos Yao Li y Gou Xu Li en 2004, pero ninguno pasó la prueba deportiva. La decisión estratégica de la política de Macri no funcionó, no solo con estos jugadores, sino con otros que llegaron de Croacia y Hungría, entre otros países.

