Las familias de los rehenes israelíes se enfrentan a una “insoportable” espera de noticias tras el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas

“Incluso si mi abuela no está entre esas personas, y obviamente espero que lo esté, pero incluso si no lo está, no puedo esperar a ver la imagen de los niños, de la gente inocente saliendo de allí después de tantos días, tantos largos días que les estamos esperando”, dijo a CNN.

Ha sido un periodo de angustia y esperanza para Hand, a quien inicialmente le dijeron que su hija Emily, de 8 años, había muerto en el atentado del 7 de octubre. Semanas después, funcionarios israelíes le dijeron que no están seguros de que Emily muriera. No han localizado su cuerpo y no encontraron sangre en la casa donde dormía.

