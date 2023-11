Las primeras medidas anunciadas por Javier Milei como presidente electo

En cuanto al ministro de Economía, dijo que tenía pensado anunciarlo este lunes pero que lo mantendrá en reserva, dadas las declaraciones de Sergio Massa que, durante su discurso del domingo por la noche, dijo que a partir ahora la responsabilidad de dar certezas es del presidente electo. “Es una canallada. Nos están responsabilizando de lo que va a pasar cuando esto es responsabilidad de estos cuatro años de desgobierno; no me pueden achacar algo que no empecé”, acusó y agregó, “ahora no puedo exponer a mi ministro de Economía a un tembladeral generado por la irresponsabilidad de Sergio Massa”.

