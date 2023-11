ANÁLISIS | Por qué podrías ser más feliz si no compras nada el Black Friday

MacKinnon estuvo de acuerdo en que no todos los gastos son iguales. “Definitivamente hay mejores y peores formas de consumir. Apoya a las empresas de menor escala, en particular aquellas que no tienen accionistas a quienes responder… cuando gastes tu dinero, gástalo en tu comunidad local en productos que serán significativos para ti o a quien se los estés dando”.

Carolyn Kornwitz, de Boston, escribió que opta por no participar en el Black Friday y en todas las compras en oferta. “Voy a conseguir la mayoría, si no todos, los obsequios para los niños en mi grupo local de Facebook Buy Nothing, así como de tiendas de segunda mano”.

“Una cosa sobre el Black Friday que lo hace aún más pernicioso es que las compras no solo pueden liberar dopamina en las vías de recompensa del cerebro, por lo que se vuelven potencialmente adictivas, sino que también manipula la fuente social de dopamina”, compartió la Dra. Anna Lembke, psiquiatra y autora de “Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence”.

Las decisiones sobre dólares son complicadas. “El dilema del consumidor es la idea de que el planeta claramente necesita que reduzcamos nuestro consumo. Pero nuestra economía necesita que consumamos más y más cada año”, dijo James MacKinnon, autor de “The Day the World Stops Shopping: How Ending Consumerism Saves the Environment and Ourselves”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.