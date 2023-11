El año pasado, EE.UU. imprimió una cantidad récord de billetes de US$ 50. Pero no por el motivo que crees

Pero, lo más probable, y de manera más realista, es que la gente tiende a evitar el uso de billetes de US$ 50 debido a que se confunden con billetes de US$ 5 o US$ 20 y muchas tiendas no aceptan billetes de más de US$ 20.

Pocas personas realmente aman los US$ 50. Existe una vieja superstición que dice que, debido a que el presidente Ulysses S. Grant está en la cara de los US$ 50 y se declaró en quiebra, los billetes están malditos. (El billete de US$ 50 data de 1862, pero la cara de Grant no se añadió hasta 1914).

Entonces, la Reserva Federal ordenó un gran aumento en los billetes de US$ 50. Hasta la pandemia, el billete de US$ 50 había sido uno de los billetes más raros pedidos en años, salvo el billete de US$ 2. Pero para 2021 y 2022, la Reserva Federal ordenó imprimir más billetes de US$ 50 dólares que de US$ 10 y 5.

Entonces, ¿por qué ves más billetes de US$ 50? Sorprendentemente, no tiene nada que ver con la inflación, aunque hoy en día a veces pueda parecer que un artículo que solía costar US$ 20 ahora cuesta US$ 50. (Afortunadamente, la tasa de crecimiento de la inflación se desaceleró a 3,2% en octubre desde su máximo de 9,1% en junio pasado.)

El año pasado, el gobierno imprimió 756.096.000 de esos billetes, el total más alto de denominaciones impresas en un año en más de 40 años. Si sumas todos esos 50 dólares, tendrías alrededor de US$ 37.800 millones. Eso es suficiente para permitirle a Yum Brands, Inc., matriz de Taco Bell, una capitalización de mercado de US$ 35.300 millones.

