OPINIÓN | “Más allá de lo que un ser humano puede soportar”. Una abogada relata la vida en Gaza

No sé cuánto tiempo más podremos soportar esto. No sé qué pasará con nosotros. Tengo muchas ganas de dormir en una cama. Quiero dormir tranquila. Quiero despertarme para encontrar algo que comer. Quiero darme un baño adecuado, lavarme bien el pelo, lavar mi ropa en una lavadora. ¿Te imaginas los derechos más simples, ir al baño como quieras y encontrar agua allí? Eso no existe.

Hace unos días salí a buscar ropa de invierno. Por supuesto, no encontré nada. De todos modos, la ropa era muy cara o no estaba disponible. Había mucha gente y había montones de basura. Como no había combustible, los propietarios de automóviles utilizaban aceite de cocina. Esto provoca contaminación y dolores de cabeza insoportables. Todo lo que te rodea está contaminado.

Hay una guerra en el sur por los recursos. No hay agua, ni combustible, ni electricidad, ni pan, ni harina para hornear. No hay comida. ¿Sabías que ahora tenemos una crisis de la sal? Ahora no hay sal.

El almuerzo consiste en mejaddarah (lentejas) o pasta. Estas son las únicas opciones. En el mejor de los casos podemos encontrar papas, y la cocinamos luego con salsa de tomate, con un poco de arroz. Estamos cansados ​​de esta comida seca. Hace ya un mes que no tomo leche ni he comido un solo huevo. No he comido ni una sola manzana, ni queso; no hay nada.

En la casa donde me quedo, hay 28 personas. Ocho niños y 3 ancianos. Nuestra prioridad son esas 11 personas. Les damos el desayuno. Si no hay pan, pueden tomar una galleta o lo que encuentren. Si encontramos dátiles, pueden tener uno cada uno. Si no hay ninguna de las dos cosas, utilizamos leche en polvo para prepararles té. Así están las cosas. Nosotros, los adultos, tenemos que aguantar. Sólo almorzamos.

Al comienzo de la guerra, el agua no estaba tan fría. La ropa se secaba bastante rápido. Pero ahora es diferente: es invierno. La ropa tarda mucho en secarse. No ha quedado bien escurrido porque lo haces con tus manos. Y el agua está helada. No puedes calentarla. Eso te enferma a ti y a los niños.

