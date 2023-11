Sergio “Chiquito” Romero, el fenómeno del arco con el que Boca busca conquistar la Copa Libertadores

Que Javier García fuera titular en el arco xeneixe, no era el único escollo que tenía que superar Romero. Su principal obstáculo era su propio cuerpo. Su rodilla derecha, una vez más, lo llevó al quirófano en 2022. “Estoy agradecido al doctor Batista (jefe médico de Boca Juniors), porque me dejó una rodilla nueva. Voy a ser sincero, nada que ver con los últimos 15 años de mi carrera…Me tocó operarme varias veces en Europa y esta intervención que me hizo Jorge fue la mejor operación de mi vida. Me devolvió una rodilla que no tuve nunca en mi carrera”, dijo el arquero.

