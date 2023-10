Compañeros de Matthew Perry en “Friends” expresan su sentir tras la muerte del actor

El comunicado añade: “Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportaba a cada momento, no solo a su trabajo, sino también en la vida. Siempre era la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado… Esto es realmente ‘The One Where Our Hearts Are Broken'”.

