Así fue el discurso completo de Carlos Fernando Galán, candidato ganador a la Alcaldía de Bogotá

Me siento muy feliz, debo decirlo. Me siento muy orgulloso de ustedes, de nosotros. Equipos que trabajaron sin descanso siempre con un propósito fijo. Madrugamos mucho y trasnochamos mucho. Tomémoslo como un entrenamiento para lo que se nos viene desde el 1 de enero. Una alcaldía que será técnica –sin lugar a dudas– soportada en datos, en la evidencia. Pero eso no va a ser suficiente. También me ilusiona una alcaldía que trabaja, insisto, desde la calle. Que tenga en cuenta al ciudadano para solucionar los grandes problemas que vive Bogotá. Con diálogos que produzcan avances claros para lo que está viviendo el ciudadano.

Y tres: acordaremos un principio común con todos los actores de la ciudad. El hambre es un crimen que no puede existir más en estos tiempos. Tres de cada diez personas sufren de hambre en Bogotá. Eso significa que tenemos un drama de más de 2.4 millones de seres humanos en nuestra ciudad que sienten hambre, que no se alimentan bien, que no tienen para comer tres veces al día y muchos de ellos son niños. Tener niños con hambre en la ciudad más poderosa del país es realmente un crimen.

Pudo más la esperanza en Bogotá. Una esperanza basada en la verdad, en lo posible. Todo lo que hemos planteado es realizable y no prometimos nada solo para ganar unos cuantos votos. Gracias, gracias a los ciudadanos de Bogotá. Con su voto se manifestaron, nos dejaron claro que decidieron creer, nos mostraron que prefirieron a alguien que trabaje para ellos y no para sí mismo o para otro líder. Nos dejaron claro que necesitamos reconocer aciertos ajenos y construir sobre ellos, pues lo importante no es quién corta la cinta ni quien aparece en la placa, sino cuántas vidas se pueden mejorar con un proyecto. Nos dieron un mandato para que trabajemos solamente por una causa, los proyectos que benefician y van a beneficiar a Bogotá.

