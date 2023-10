Las frases más destacadas del discurso de Sergio Massa tras pasar al balotaje

“Hoy nuestra democracia sale más fuerte y más robusta. De punta a punta de nuestra Argentina encontré la energía que nos permitió crecer casi 15 puntos desde la primaria a hoy” “También quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que depositaron su confianza en nosotros, y sobre todo lo quiero hacer sabiendo que nuestro país vive una situación compleja, y sin embargo creyeron que éramos la mejor herramienta para, a partir del 10 de diciembre, empezar a construir una nueva etapa para la historia política argentina” “Se que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar, sepan que como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar” “También quiero hablarle a los argentinos y argentinas que hoy en el cuarto oscuro votaron en blanco, se quedaron en sus casas, que la eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan, quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública, como la independencia de poderes, como la construcción de valores institucionales que la Argentina merece, pero también quiero hablarles a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden, una Argentina sobre la base de construcción de valores democráticos, esos que quieren un país sin incertidumbres y con certeza, y a todos ellos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos en los próximos 30 días para ganarme su confianza” “Quiero decirle que mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad, y no menos” “Mi compromiso es construir una patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma en la mochila” “Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. Un gobierno construido sobre la base de convocar a los mejores sin importar su fuerza política”

