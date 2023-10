Exabogada de Trump, Sidney Powell, se declara culpable en el caso de subversión electoral de Georgia

“Y es muy importante entender que no existe la cooperación a medias. Si fueras fiscal, no llegarías a este acuerdo con Sidney Powell a menos que estuvieras completamente convencido de que A: ella dice la verdad, B: ella va a ser capaz de testificar a tu favor de forma creíble de manera que puedas ponerla delante de un jurado, y justificar y ver que ella no va a andar con rodeos”, añadió Honig, exfiscal federal.

