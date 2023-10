Biden defiende la ayuda de EE.UU. a Israel y Ucrania en sus guerras: así fue el discurso que dio a la nación

Biden relacionó los dos conflictos y dijo que “Hamas y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen esto en común: ambos quieren aniquilar por completo a una democracia vecina, aniquilarla por completo”. Luego continuó: “No podemos permitir que la mezquina política partidista se interponga en el camino de nuestras responsabilidades como gran nación. No podemos y no dejaremos que terroristas como Hamas y tiranos como Putin ganen. Me niego a que eso ocurra”.

