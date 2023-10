Nueva York limitará la estancia de familias inmigrantes en albergues a 60 días, anuncia el alcalde

“Además, acoger a familias con niños en cubículos estrechos y abiertos en el campo Floyd Bennett no solo plantea serias cuestiones legales, sino que va en contra de las declaraciones anteriores de este gobierno de proporcionar un refugio seguro y adecuado a esta población extremadamente vulnerable. Se necesitan habitaciones privadas, no cubículos abiertos, para garantizar la seguridad de las familias con niños y reducir la transmisión de enfermedades infecciosas, entre otras razones obvias”, señalaron en un comunicado Legal Aid y la Coalition for the Homeless.

