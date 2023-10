Los primeros datos de inteligencia de EE.UU. sugieren que a Irán lo tomó por sorpresa el ataque de Hamas contra Israel

Una fuente familiarizada con los datos de inteligencia señaló que, aunque el grupo mantiene independencia operativa de Irán –lo que hace posible que el gobierno iraní pueda no haber sabido del ataque de antemano–, sin su apoyo, Hamas no podría existir como lo hace ahora. En otras palabras, sugirió esta fuente, ¿por qué iba a ser Teherán menos culpable si no conocía de antemano los detalles del ataque, dado que permite las actividades del grupo que lo llevó a cabo?

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.